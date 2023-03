Mimi Touré : « Le PDS négocie avec Macky » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mimi Touré : « Le PDS négocie avec Macky » Publié le lundi 6 mars 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Mimi Touré sur la présidence de l’Assemblée : «J’avais un accord ferme avec Macky»

Tweet

Le PDS refuse toute idée de front commun de l’opposition avec Aminata Touré qui n’a pas tardé à réagir. L’ancien numéro 2 du régime de Macky Sall dit ne pas vouloir entretenir de querelles personnelles publiques mais attaque au quart de tour et accuse les hauts dirigeants du PDS d’être en négociations avancées avec le président Sall. Voici son communiqué en réponse à celui du PDS.



Le communiqué de Mme Aminata Touré



Je ne compte pas entretenir de querelles personnelles publiques à ce moment crucial de la vie et de l’avenir de notre pays. Je voudrais seulement dire que le Sénégal est à un tournant important de son histoire avec la tentative du Président Macky Sall de se présenter pour un troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable. Toutes les forces démocratiques de ce pays doivent se mobiliser dans un large rassemblement pour que le Sénégal ne connaisse ni de recul démocratique encore moins d’instabilité dans notre contexte sous-régional déjà fragile. La direction du PDS est dans des négociations avancées avec le Président Macky Sall et tout le monde le sait. C’est leur deal en parachèvement avec le Président Macky qui les empêche de pouvoir prendre part à la construction du large front de l’opposition et des forces vives de la Nation en gestation pour empêcher une troisième candidature du President Macky Sall.

Ainsi, le PDS n’a “courageusement” rien trouvé de mieux que de vouloir me faire passer pour la raison de leur défection au combat que compte mener les démocrates sénégalais.



Je tiens à rappeler que le PDS a eu à gérer l’Etat du Sénégal pendant 12 ans, par conséquent, ses responsables connaissent son fonctionnement , les prérogatives du Président de la République qui définit la Politique de la Nation, ils connaissent aussi les prérogatives des Ministres qui mettent en application la Politique du Président de la République dans leur secteur respectif. Le PDS devrait avoir le courage de s’en prendre d’abord au Président Macky Sall dont j’étais le ministre de la Justice et j’assume pour ce qui me concerne les actes que j’ai eu à poser dans l’exercice de mes fonctions en rapport avec les exigences de bonne gouvernance.





Il est impossible au PDS de s’attaquer au Président Macky Sall puisse qu’il est en collaboration secrète avec ce dernier tout en se déclarant dans l’Opposition. Depuis l’installation de l’Assemblee Nationale, le PDS s’est systématiquement démarqué de toutes les initiatives de l’Opposition et s’est aligné sur la décision du Président Macky Sall de me retirer illégalement mon mandat de député. En définitive, le PDS étant dans un deal avec le Président Macky Sall il ne peut pas se prononcer sur le débat national du 3 ème mandat qui intéresse les Sénégalais préférant se cacher derrière des débats personnels. Il ne s’agit pas de nos personnes respectives mais de notre Démocratie bâtie à la sueur et au sang de plusieurs générations.

Au lieu des attaques personnelles, je les invite à se prononcer sans ambages sur l’impossibilité du Président Macky de briguer un troisième mandat.







4 mars 2023