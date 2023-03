3e mandat : Un soutien de taille pour le président Macky Sall - adakar.com

3e mandat : Un soutien de taille pour le président Macky Sall
Publié le lundi 6 mars 2023

Le débat autour de la possible candidature de Macky Sall pour un troisième mandat en 2024 est toujours d’actualité. Lorsqu’on lui a demandé son avis sur la limitation des mandats, Seydina Oumar Sy, ex-ministre des Affaires étrangères sous la présidence d’Abdou Diouf a clairement exprimé son opposition à cette règle en vigueur dans plusieurs pays démocratiques.



« Je ne suis pas partisan de la limitation des mandats. Si les conditions de transparence sont remplies, je ne vois pas pourquoi on limiterait les mandats. Prenez l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne et la Belgique que je connais bien, il n y a pas de limitation des mandats. Ici même si un président travaille très bien, on lui dira deux (2) mandats suffisent», a déclaré, Seydina Oumar Sy sur la Rfm.



Un soutien de poids pour Macky Sall, qui sogerait à briguer un 3e mandat.