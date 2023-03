Dernière minute : Le député Guy Marius Sagna et Cie finalement libérés - adakar.com

Publié le lundi 6 mars 2023 | senenews.com

Arrêtés, ce samedi 04 mars 2023, devant l’ambassade de Tunisie au Sénégal, alors qu’ils voulaient déposer une lettre de protestation contre les agissements des tunisiens, Guy Marius Sagna et Cie viennent d’être libérés.



L’annonce a été faite par leur camarade Pape Abdoulaye Touré sur sa page Facebook. « Il est 6H du matin, nos camarades qu’on avait arrêté hier devant l’ambassade de Tunisie pour dépôt de lettre de protestation, viennent tous d’être libérés par le dictateur Macky SALL. Le combat continue« , déclare l’activiste.



Une information confirmée par Sylvestine Mendy, l’une des membres du mouvement Frapp, arrêtés hier. « Dieu merci nous sommes libérés en bon état. Mais le combat continue on ne restera jamais muet face à l’injustice », a-t-elle commenté, en réponse au post de Pape Abdoulaye Touré.



Pour rappel, Kaïs Saïed avait déploré les « hordes de migrants clandestins » venus d’Afrique subsaharienne. Selon lui, ces derniers veulent « changer la composition démographique de la Tunisie ».



Mieux, il a insisté sur « la nécessité de mettre rapidement fin à cette immigration ». Pour lui, cette immigration clandestine relevait d’une « entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie afin qu’elle soit considérée comme un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. »



Des propos, jugés racistes et scandaleux, qui se sont soldés par des agissements des tunisiens qui s’en sont pris aux Africains subsahariens.