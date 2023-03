Le Khalif de Medina Gounass : « Le bilan de Macky Sall dépasse celui de ses 3 prédécesseurs réunis » - adakar.com

Le Khalif de Medina Gounass : « Le bilan de Macky Sall dépasse celui de ses 3 prédécesseurs réunis » Publié le dimanche 5 mars 2023

© aDakar.com par PMD

Inauguration du pont de Marsassoum baptisé Famara Ibrahima Sagna

Sédhiou, le 1er mars 2023 - Le chef de l`État Macky Sall a procédé à l`inauguration du Pont de Marsassoum, baptisé Famara Ibrahima Sagna. Tweet

Parmi les premiers pèlerins, le chef de l’État, Macky Sall, a donné le top départ des activités de la 83e édition du ‘’Daaka’’ de Médina Gounass, pour 10 jours de dévotion religieuse, invocations et prières au nom de Dieu. Le Président de la République a pris part à la cérémonie officielle d’ouverture au lieu de retraite spirituelle, dans le département de Vélingara.



La paix



Au nom du Khalife de Médina Gounass, le porte-parole, Thierno Ibn Oumar BA a manifesté sa reconnaissance à l’endroit du Président Macky Sall pour les gros investissements en vue de moderniser la ville sainte.



Les éloges



“Il est vrai que le Sénégal est un petit pays par la superficie, a-t-il dit. Mais, c’est un grand État en termes de spiritualité. Le Sénégal s’est battu du temps colonial pour obtenir son indépendance. Depuis lors, nous avons eu des présidents de la République qui ont travaillé et beaucoup travaillé pour le développement du pays. Mais, il faut le dire, le Président Macky Sall a œuvré en dix ans ce que ses prédécesseurs ont fait en 52 ans. Sinon même plus. C’est visible et tout le monde peut en témoigner”.