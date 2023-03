Yewwi Askan Wi dénonce le « kidnapping anticonstitutionnelle et illégale » de Guy Marius Sagna - adakar.com

Yewwi Askan Wi dénonce le « kidnapping anticonstitutionnelle et illégale » de Guy Marius Sagna Publié le dimanche 5 mars 2023

© aDakar.com par BL

Yewwi Askan Wi s’indigne d’une énième forfaiture commise par le régime de Macky Sall contre un honorable député. L’arrestation hier (samedi) du député Guy Marius Sagna « vient s’ajouter à la longue liste des arrestations et détentions arbitraires qui sont devenues le sort quotidien des opposants au Sénégal », indique Birame Soulèye Diop et ses collègues dans un communiqué signé du pôle communication.



Le groupe parlementaire parle d’un “kidnapping”, dénonce “une arrestation anticonstitutionnelle, illégale, arbitraire et abusive, en pleine session de l’Assemblée nationale, violant scandaleusement et outrageusement l’article 61 de la Constitution et le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui assurent au député une immunité parlementaire ».



Guy Marius Sagna et les 13 autres manifestants ont été libérés ce dimanche matin. Ils ont été arrêtés, ce samedi 04 mars 2023, devant l’ambassade de Tunisie au Sénégal, alors qu’ils voulaient déposer une lettre de protestation contre les agissements des tunisiens.



Cet incident fait suite à l’indignation suscitée par les propos du président tunisien Kais Saied contre l’immigration clandestine provenant d’Afrique subsaharienne.