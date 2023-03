Fespaco : « Ashkal », polar sociétal et fantastique tunisien, remporte l’Étalon d’or - adakar.com

News Afrique Article Afrique Fespaco : « Ashkal », polar sociétal et fantastique tunisien, remporte l’Étalon d’or Publié le samedi 4 mars 2023 | RFI

© Autre presse par DR

« Ashkal » premier long-métrage du réalisateur tunisien Youssef Chebbi a obtenu la plus prestigieuse des récompenses du Fespaco

Ce premier long-métrage du réalisateur tunisien Youssef Chebbi a obtenu la plus prestigieuse des récompenses du Fespaco ce samedi 4 mars. Le film est une allégorie sur la révolution, dans un brasier où se mêlent mystique et mystère.



Cet article a été publié pour la première fois le 26 janvier 2023. Alors qu’Ashkal, l’enquête de Tunis, a remporté l’Etalon d’or du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) ce samedi 4 mars, Jeune Afrique vous le fait redécouvrir.

