Pourquoi la BCEAO a encore augmenté son taux directeur Publié le samedi 4 mars 2023

Ouverture de la première réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO au titre de l`année 2023

Dakar, le 1er mars 2023 - La première réunion du Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), au titre de l`année 2023, s`est ouverte, ce mercredi 1er mars 2023, au siège de l`institution d`émission, à Dakar.

Face à la presse, le gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est revenu, le 1er mars 2023, sur les raisons ayant poussé son comité de politique monétaire (CPM) à augmenter son taux directeur de 25 points de base. Il s’agit de la quatrième augmentation consécutive.



En juin, en septembre puis en décembre 2022, la BCEAO avait sanctionné chacune de ces réunions de CPM par une augmentation de 0,25 % de son taux directeur. Aussi, cette réunion du comité de politique monétaire (CPM) du mois de mars 2023 s’inscrit dans la même tendance d’ajustement modéré. La banque centrale porte donc son taux directeur à 3% dans l’objectif de réduire l’inflation quoique celle-ci ayant observée une inflexion significative en passant de 7% en décembre 2022 à une moyenne de 6% et poussières en janvier. Cette tendance positive devrait se poursuivre car l’objectif cible de la BCEAO comme l’a rappelé le gouverneur Jean-Claude Kassi BROU est de ramener l’inflation entre 1 et 3%. La bonne campagne agricole dans les pays membres conjuguée à une inversion de la tendance haussière des cours des produits énergétiques et des produits de base au niveau international pourront contribuer à cette décélération des prix au sein de la zone. Faut-il le souligner, du fait de la tension sur les prix à l’international, le solde des paiements extérieurs est ressorti déficitaire à environ – 3 300 milliards de FCFA en 2022, ramenant les réserves de change de 6 à 4,4 mois d’importations.