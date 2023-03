Retour au pays natal pour une dizaine de tirailleurs sénégalais - adakar.com

Retour au pays natal pour une dizaine de tirailleurs sénégalais Publié le samedi 4 mars 2023 | Jeune Afrique

Un défilé de tirailleurs à Dakar

L’État français va financer le voyage et le déménagement, au Sénégal, de vétérans ayant combattu pour la France.



Chahutée sur les bitumes de ses anciennes colonies, et quelques jours après le discours d’Emmanuel Macron sur sa politique africaine, la France doit faire feu de tout bois, même si l’expression jure, en plein sommet gabonais sur la protection des forêts. Les nationalismes opposés à la politique française sont incarnés par la jeunesse, et Paris, en quête d’estime africaine, caresse les aînés dans le sens du poil.



Début janvier, alors même que le film Tirailleurs – porté par le comédien d’origine mauritano-sénégalaise Omar Sy – était projeté sur les écrans français, Paris annonçait que les vétérans nés dans les anciennes colonies et enrôlés dans l’armée française pourraient enfin percevoir le minimum vieillesse sans résider au moins six mois par an dans l’Hexagone.