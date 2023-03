Prévention d’éventuelles inondations durant l’hivernage 2023 - adakar.com

Prévention d'éventuelles inondations durant l'hivernage 2023 Publié le samedi 4 mars 2023

Hivernage : la cause des fortes pluies détectée

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) va, dans une dynamique d’anticipation et de prévention d’éventuelles inondations durant l’hivernage 2023, lancer courant mars des opérations pré-hivernales dans la région de Dakar, a indiqué, jeudi, son directeur général, Mamadou Mamour Diallo.



‘’Ces opérations consistent principalement à curer les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, entretenir les équipements, ou encore entretenir une communication pour la réussite de ces opérations’’, a-t-il expliqué.



Il s’exprimait au cours d’un comité régional de développement (CRD) de partage et de prise de décisions à l’échelle régionale, pour la prévention et pour une meilleure prise en charge des inondations, dans la région de Dakar.



‘’Ces opérations pré-hivernales de curage du réseau d’eaux pluviales et d’eaux usées, des bassins et bâches des stations de pompage vont se dérouler de mars à juillet. Elles consistent à entretenir les équipements électromécaniques et électriques des stations de pompage et des dispositifs de pompage mobiles pendant la période des pluies, c’est-à-dire de juin à octobre », a-t-il ajouté.