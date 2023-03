Grand Dakar : Un braquage raté a failli virer au drame - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Grand Dakar : Un braquage raté a failli virer au drame Publié le samedi 4 mars 2023 | xibaaru.sn

© aDakar.com par SB

Arrestation d`une quinzaine de braqueurs par la police

Dakar, le 11 octobre 2018 - Les forces de police ont mis hors d`état de nuire des malfaiteurs qui opéraient la nuit sur les autoroutes de Dakar. Tweet

Le quartier de Grand Dakar a failli servir de cadre avant hier, à une scène de carnage, résultant d’un hold-up nuitamment signé par un caïd P. M. Gueye et son binôme B. Ba.



Pour échapper à un lynchage, l’un des bandits a dégainé un pistolet et tenté d’abattre la victime, sauvée par le blocage de deux munitions dans l’arme à feu.



Selon l’Observateur, après un hold-up réussi contre un richissime commerçant, P.M. Gueye et son binôme, B. Ba sont cloués sur place par une panne de leur engin. Encerclés par une foule de jeunes, les deux malfrats passeront un sale quart d’heure, avant d’être sauvés in extrémis par l’intervention prompte des limiers de Grand qui les évacués à l’hôpital de Grand Yoff.