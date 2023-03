Communiqué de Kopar Express sur l’arrestation d’un de ses actionnaires - adakar.com

Kopar Express

L'un de nos prestataires et actionnaire a été convoqué lundi 27 février 2023 pour une audition à la Sûreté urbaine. Jusqu'ici nous avons foi en la justice et aucun fait ou indice n’a démontré un quelconque lien de Kopar Express aux chefs d'accusation cités.



Nous sommes en règle avec l'administration fiscale et aucun incident ne nous a été signalé par la DGID, autorité compétente en la matière.



En tout état de cause, il faut noter que Seydou Ba (Prestataire) n'endosse aucune responsabilité civile ou pénale vis-à-vis de la société kopar express car n'étant que prestataire au sein de la société. Il n'a aucune fonction décisionnelle.



Au vu de tous les éléments qui ont été transmis aux enquêteurs, nous osons compter sur la justice pour qu’il soit remis en liberté.



Nous précisons, comme nous l'avions mentionné sur la lettre adressée au ministre de l'intérieur, que Kopar Express ne se réclame d’aucune obédience politique ou religieuse; que les collectes à vocation politique représentent moins de 3% de notre activité; que toutes les transactions sont traçables, transparentes et sécurisées et que s'attaquer à Kopar c'est briser l'espoir de ces milliers de sénégalais en situation précaire qui trouvent des donateurs tous les mois sur la plateforme Kopar Express.



Fait à Dakar le 03 Mars 2023



KOPAR EXPRESS