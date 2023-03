Pape Ndiaye en garde à vue : Inquiet, Abdoul Mbaye s’interroge - adakar.com

Pape Ndiaye en garde à vue : Inquiet, Abdoul Mbaye s'interroge Publié le vendredi 3 mars 2023 | Senego

© Autre presse par DR

Le journaliste Pape Ndiaye en garde-à-vue

Le journaliste de Walf, Pape Ndiaye est placé en position de garde en vue pour diffusion de fausses nouvelles » et « outrage à magistrat », ce vendredi. Le président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) Abdoul Mbaye lui manifeste son soutien et fait dans la comparaison.



« Constatons que la diffusion de fausses nouvelles devient sévèrement punie au Sénégal. Le journaliste Pape Ndiaye semble devoir en faire les frais« , lit-on sur la page facebook de Abdoul Mbaye.



Le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail ajoute : « Espérons que la justice sera appliquée pour tous et punira les fausses nouvelles sur les productions de riz et d’arachides, d’où qu’elles viennent.«



