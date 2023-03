Macky Sall aux jeunes : « Ne soyez pas au service de politiciens qui vous sacrifient » - adakar.com

© aDakar.com par PMD

Inauguration du pont de Marsassoum baptisé Famara Ibrahima Sagna

Sédhiou, le 1er mars 2023 - Le chef de l`État Macky Sall a procédé à l`inauguration du Pont de Marsassoum, baptisé Famara Ibrahima Sagna. Tweet

Le chef de l’Etat a envoyé un message fort à la jeunesse de son pays qu’il invite à plus de citoyenneté, en préservant les biens publics qui leur appartiennent. Le président de la République s’exprimait ce jeudi, lors de son fameux « Jokko Ak Macky », à Sédhiou, dans le cadre de sa tournée économique.



Criminel



« Vous êtes l’avenir de la nation. C’est criminel d’utiliser cette jeunesse en pensant être plus intelligente qu’elle. Je ne prendrai jamais cette option de vous leurrer et vous utiliser parce que je ne le ferais jamais à mon fils et je ne suis pas non plus ce genre d’homme politique qui vous invite à la dérive », a déclaré Macky Sall.



Sensibilisation



Le chef de l’Etat veut beaucoup plus de responsabilité à la jeunesse de son pays. « Le véritable défi, c’est la formation et l’emploi. Mais il faut surtout entreprendre et se lancer dans le marché de l’emploi. Ce sont les efforts qui vont vous servir dans la vie, pas d’être au service de politiciens qui ne font que vous sacrifier pour leurs propres intérêts« , a-t-il dit.



