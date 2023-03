Quel « nouveau partenariat » la France veut-elle entretenir avec les pays africains ? - adakar.com

Quel « nouveau partenariat » la France veut-elle entretenir avec les pays africains ? Publié le vendredi 3 mars 2023

Crise entre Alger et Paris: Emmanuel Macron joue l`apaisement

À la veille d'une tournée en Afrique centrale, le Président Emmanuel Macron s’est exprimé dans un discours tenu lundi depuis le palais de l’Élysée sur la nouvelle politique avec l’Afrique qui se veut plus inclusive. Mais que retenir du discours et des réactions qu’il a suscitées ?



Le discours a été prononcé devant un bon nombre d’acteurs qui vont l’accompagner à partir d’aujourd’hui à Libreville où il va assister au « One Forest Summit », un sommet sur la protection des forêts tropicales, au cœur des enjeux climatiques.



Cette 18e tournée en Afrique du Président français se poursuivra à Luanda, à Brazzaville pour prendre fin à Kinshasa, ce weekend.