Préparation à la CAN : les U17 du Sénégal affronteront le Cameroun à deux reprises - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Préparation à la CAN : les U17 du Sénégal affronteront le Cameroun à deux reprises Publié le vendredi 3 mars 2023 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Préparation à la CAN : les U17 du Sénégal affronteront le Cameroun à deux reprises

Tweet

L'équipe masculine des moins de 17 ans du Sénégal jouera deux matchs amicaux contre le Cameroun, a informé la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur ses réseaux sociaux le jeudi 2 mars 2023





La première rencontre aura lieu ce samedi 04 mars 2023 à 16H30 au Centre technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw, et la seconde le mardi 7 mars 2023 à 16h30 au stade Lat-Dior de Thiès, à 72 km de Dakar.



Ces deux matchs amicaux s'inscrivent dans la préparation de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17) qui se tiendra en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023. Le Sénégal sera dans le groupe A avec le pays hôte, l'Algérie, la Somalie et le Congo.





L.L