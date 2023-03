« L’âge de la Françafrique est révolu » : au Gabon, Macron se décrit comme un « interlocuteur neutre » - adakar.com

News Afrique Article Afrique « L’âge de la Françafrique est révolu » : au Gabon, Macron se décrit comme un « interlocuteur neutre » Publié le vendredi 3 mars 2023 | leparisien.fr

« L’âge de la Françafrique est révolu » : au Gabon, Macron se décrit comme un « interlocuteur neutre »

Au premier jour d’une tournée qui doit l’emmener dans quatre pays africains, le président de la République a posé les bases d’une visite consacrée notamment à la protection de l’environnement.



La Françafrique appartient au passé. C’est le message qu’a voulu faire passer au Gabon Emmanuel Macron, au premier jour de sa tournée en Afrique, où il doit traverser quatre pays. « Cet âge de la Françafrique est bien révolu et j’ai parfois le sentiment que les mentalités n’évoluent pas au même rythme que nous quand je lis, j’entends, je vois qu’on prête encore à la France des intentions qu’elle n’a pas, qu’elle n’a plus », a dit, devant la communauté française, le président de la République, se décrivant comme un « interlocuteur neutre ».



« On semble encore aussi attendre d’elle des positionnements qu’elle se refuse à prendre et je l’assume totalement. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n’est pas d’interférer dans des échanges politiques intérieurs », a-t-il martelé.

