Emmanuel Macron au Gabon : "Cet âge de la Françafrique est bien révolu" Publié le vendredi 3 mars 2023 | France 24

Emmanuel Macron au Gabon : "Cet âge de la Françafrique est bien révolu"

Alors qu'il participe jeudi à Libreville, aux côtés de son homologue Ali Bongo Ondimba, au One Forest Summit, réunion internationale avec plusieurs chefs d'État africains sur la préservation des forêts tropicales, le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'ère de la "Françafrique" était "révolue".



Le président français Emmanuel Macron a affirmé, jeudi 2 mars à Libreville, que l'ère de la "Françafrique" était "révolue" et que la France était désormais un "interlocuteur neutre" sur le continent.



"Cet âge de la Françafrique est bien révolu et j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus", a-t-il dit devant la communauté française au Gabon.



"On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre et je l'assume totalement. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échanges de politique intérieure", a-t-il martelé.