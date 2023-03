Sénégal : Après le TER et le BRT, le Gouvernement annonce un projet de 380 bus au gaz naturel - adakar.com

News Politique Article Politique Sénégal : Après le TER et le BRT, le Gouvernement annonce un projet de 380 bus au gaz naturel Publié le vendredi 3 mars 2023 | senenews.com

Dans le but de booster le secteur du transport urbain dans la région de Dakar, le gouvernement du Sénégal a signé, ce mardi 28 Février 2023, un financement avec la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence Française de Développement (AFD).



Cette première phase sert à la restructuration du réseau de bus de la Ville de Dakar. Elle comprendra l’acquisition de 380 bus au gaz naturel, la construction de deux dépôts, l’installation de billetterie et de systèmes de gestion et de contrôle du réseau, ainsi que l’aménagement de routes sur une longueur totale de 30 km pour 14 lignes prioritaires.



« Le projet vise à réduire la dépendance à l’égard des voitures particulières et à augmenter la part des transports publics propres dans la ville de Dakar, contribuant ainsi au transport durable et à l’atténuation du changement climatique. Le coût total du projet s’élève à €320,4 millions dont €166,9 millions de la BEI , €100 millions de l’AFD et €53.5 millions de dons de UE, KFW et AFD, cofinancé par la République du Sénégal« , selon le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal.



« Ce projet ambitieux représente un engagement certain en faveur de la durabilité et de l’innovation, démontrant que le Sénégal est un leader régional en matière de transport urbain durable« , annonce ledit ministère.