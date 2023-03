Casamance : L’importante demande de Macky Sall au MFDC dévoilée - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Casamance : L’importante demande de Macky Sall au MFDC dévoilée Publié le vendredi 3 mars 2023 | senenews.com

© aDakar.com par PMD

Conseil présidentiel sur le développement territorialisé de la région de Sédhiou

Dakar, le 1er mars 2023 - Le président Macky SALL a présidé mardi, à la gouvernance de Sédhiou, le Conseil présidentiel sur le développement territorialisé de la région de Sédhiou. Tweet

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a invité jeudi à Goudomp (sud) ses « frères » du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) à « enterrer définitivement la hache de guerre et à travailler résolument vers le dépôt des armes ».



« Je voudrais, à partir de cette tribune, renouveler mon appel à mes frères du MFDC à enterrer définitivement la hache de guerre et à travailler résolument vers le dépôt des armes », a notamment déclaré Macky Sall dans le cadre de sa tournée économique dans la région de Sédhiou, dont le quatrième jour est consacré au département de Goudomp.



Devant une foule nombreuse, au cœur du Balantacouda, localité frontalière avec la région de Ziguinchor et considérée comme l’épicentre du conflit casamançais, Macky Sall s’est “engagé à accompagner ses frères du MFDC dans la réinsertion et dans le développement de tout le territoire de la Casamance ».



Le chef de l’Etat Macky Sall a aussi magnifié le travail des forces de défense et de sécurité dans la « défense du sanctuaire national ». Il a aussi salué le travail de son homologue bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló pour son implication dans le processus de paix dans la partie méridionale du pays.



L’Etat du Sénégal a signé le 4 août 2022, un accord de paix avec César Atoute Badiate, à la tête d’une faction du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), la rébellion opérant depuis une quarantaine d’années dans la partie méridionale du Sénégal, incluant les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou.



Aux termes de cet accord signé à Bissau, capitale de l’une des deux Guinée, les rebelles signataires s’engagent à déposer les armes et à œuvrer pour le retour définitif de la paix dans la région, théâtre d’une des plus vieilles rébellions africaines en activité.



Le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) mène un conflit dit de basse intensité depuis 1982, un conflit resté latent jusqu’aux dernières offensives majeures lancée par l’armée sénégalaise contre les rebelles. Ces offensives avaient permis de démanteler les bases de la rébellion situées au sud et vers la frontière avec la Gambie.