Publié le vendredi 3 mars 2023 | senenews.com

3e mandat : Les craintes des Etats-Unis face aux ambitions de Macky Sall

Le problème récurrent de la troisième candidature du président Macky Sall préoccupe de plus en plus la France et les États-Unis. Selon le site Africa Intelligence, Emmanuel Macron aurait directement abordé cette question avec son homologue sénégalais. En même temps, la question crée des tensions dans les capitales des États membres de la CEDEAO.



Ces dernières semaines, le ministère des Affaires étrangères français a discuté à plusieurs reprises avec le Département d’Etat américain. Bien que Paris pense que Macky Sall pourrait probablement briguer un troisième mandat en 2024, de nombreux signaux indiquent que Washington espère toujours qu’il y renoncera. La diplomatie américaine est encore marquée par les émeutes de mars 2021, consécutives à l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, qui a appelé à faire barrage à toute future candidature de Macky Sall.