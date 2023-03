Au Salon de l’agriculture de Paris, morosité et inquiétude pour les récoltes 2023 en Afrique - adakar.com

Les professionnels font le bilan de la production agricole. Elle est en baisse en Europe et inquiétante en Afrique où les importations de céréales ont également fortement diminué.



En un an, la consommation d'engrais chimique a chuté de 25% sur le continent africain. Les pays de l'Union africaine aimeraient développer la production, mais il faut avant toute chose pouvoir importer, explique Nicolas Broutin, le président de la branche française de Yara, le leader mondial des engrais, également présent au Ghana ou en Côte d'Ivoire.



« Clairement aujourd'hui, l'Afrique est potentiellement dans une situation dramatique. Il y a d'abord la question d'acheminer des céréales parce que la question du blocage des céréales a beaucoup joué en défaveur d'un continent comme l'Afrique et puis [celle] de pouvoir envoyer des engrais à des prix qui soient acceptables localement. »