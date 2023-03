Supposée vidéo de Sonko-Adji Sarr : les dessous d’une sordide affaire - adakar.com

Supposée vidéo de Sonko-Adji Sarr : les dessous d'une sordide affaire Publié le jeudi 2 mars 2023

On en sait un peu plus sur l’affaire d’escroquerie autour de la fausse vidéo obscène impliquant Adji Sarr et Ousmane Sonko.



En effet, Sidy Ahmed Mbaye, « transporteur » d’Adji Adji Sarr est poursuivi pour tentative de corruption après avoir proposé une vidéo de Sonko et Adji Sarr, en échange de 10 millions FCFA que lui aurait remis une autorité.



Seulement, dans cette affaire, ce n’est pas une autorité qui a porté plainte mais un intermédiaire; D’après Libération, il s’agit de Abdou Nguer présenté comme un frère de Adji Sarr.



Nguer, qui a reçu l’argent, dit l’avoir remis à Sidy Ahmet Mbaye. Ce dernier lui aurait alors transmis une clé USB qui contiendrait la fameuse vidéo.





C’est une fois devant son ordinateur qu’il s’est rendu compte qu’il a été floué, car la clé USB ne contenait aucune vidéo de Sonko-Adji Sarr.



C’est Doro Guèye qui a remis les 10 millions FCFA





Depuis lors, Sidy Ahmet Mbaye a organisé son injoingnabilité, a-t-il confié. Quid de la fameuse autorité qui a déboursé les dix millions FCFA ?



Il s’agit, selon Libération, de l’homme d’affaires Doro Guèye à qui l’on prête beaucoup d’actions souterraines..



En tout cas, cette affaire renferme beaucoup de zones d’ombres notamment sur l’implication des uns et des autres dans cette sordide escroquerie.