Pr Magatte Ndiaye, nouveau Recteur de l`Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB)

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a un nouveau Recteur. Il s’agit du Pr titulaire des universités Magatte Ndiaye nommé à l’issue du conseil des ministres décentralisé à Sédhiou.



Diplômé de l’Université Cheikh Anta Diop, Pr Magatte Ndiaye a eu la maîtrise en allemand en 1991. Il obtient le Diplôme d’études approfondies (DEA) en 1995, puis le doctorat de troisième cycle en 1997. Il a travaillé sur le sujet : « Toni de Heinrich von Kleist et Nini d’Abdoulaye Sadji : La vie entre les races ».



En avril 2014, cet ancien pensionnaire de l’Ecole Normale Supérieure -devenue #FASTEF (CAES en 1993) décroche le doctorat d’Etat avec la mention Très honorable.



A l’UGB, Pr Magatte Ndiaye a gravi les échelons. Entre 2005 et 2009, il est le Chef de section des Langues étrangères. Chef de Division des Etudes, de l’Innovation Pédagogique et de la Vie Universitaire en décembre 2014, il était jusque-là Directeur de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines dont il était le responsable des masters professionnels.



Il a été également un acteur éminent des Contrats de performances #CDP, puisqu’il était membre du comité de pilotage et membre de l’équipe de gestion opérationnelle.



Félicitations à cet ambassadeur de notre institution.



