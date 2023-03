Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO: “nous avons terminé l’année 2022 avec une inflation autour de 7 % et notre objectif, c’est une inflation qui tourne autour de 1 à 3 %“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO: “nous avons terminé l’année 2022 avec une inflation autour de 7 % et notre objectif, c’est une inflation qui tourne autour de 1 à 3 %“ Publié le jeudi 2 mars 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Ouverture de la première réunion du Comité de politique monétaire de la BCEAO au titre de l`année 2023

Dakar, le 1er mars 2023 - La première réunion du Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO), au titre de l`année 2023, s`est ouverte, ce mercredi 1er mars 2023, au siège de l`institution d`émission, à Dakar. Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO Tweet

Le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, a justifié, mercredi 1er mars 2023, la décision prise par le Comité de politique monétaire de la BCEAO de relever ses principaux taux directeurs.



"La décision a été prise d'augmenter le taux directeur de 0,25 point. Donc le taux de soumission minimum de la Banque Centrale passe de 2,75 à 3 %. Le Comité de politique monétaire est arrivé à cette décision après avoir bien sûr examiné la conjoncture internationale, mais également la conjoncture interne au niveau de l'UEMOA", a justifié Jean-Claude Kassi Brou qui s'exprimait en conférence de presse en marge de la tenue, au siège de l'institution d'émission à Dakar, de la première réunion du Comité de politique monétaire au titre de l'année 2023.



Le gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) de préciser que la première hausse des taux directeurs remonte en juin 2022. La troisième est intervenue en septembre et la troisième en décembre 2022.



Cette décision de relever les taux directeurs vise à parvenir à maîtriser l'inflation qui est encore à un niveau jugé élevé au sein de l'Union. Pour Jean-Claude Kassi Brou, l'inflation reste encore une préoccupation.



"L'inflation reste élevée. Nous avons terminé l'année 2022 avec une inflation autour de 7 % et notre objectif, c'est une inflation qui tourne autour de 1 à 3 %. Donc on a un taux encore très élevé par rapport à notre cible. Or, vous savez que la mission principale de la Banque Centrale, c'est d'assurer la stabilité des prix, s'assurer que l'inflation reste à des niveaux acceptables", a expliqué Jean-Claude Kassi Brou.



Concernant la croissance économique au sein de l'UEMOA, le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a relevé devant les journalistes que le niveau appréciable de la croissance enregistré en 2022. Par ailleurs, pour l'année 2023, les perspectives sont encore meilleures.



"Ce qu'il faut noter, c'est que la croissance dans notre région reste soutenue. En 2022, il a été noté que nous avons une croissance de 5,6 %. Donc c'est une croissance soutenue portée pratiquement par tous les secteurs des économies des pays membres de l'UEMOA. En 2023, les projections font ressortir une croissance de 6,5 %. Donc le constat est que la croissance reste vigoureuse", a évoqué Jean-Claude Kassi Brou.



Des perspectives favorables



Pour 2023 et les années à venir, les prévisions sont optimistes pour la zone UEMOA. Le Gouverneur de la BCEAO note que les perspectives sont encore favorables concernant la croissance économique dans l'Union.



"Dans notre union, la croissance est vigoureuse. Au niveau mondial, d'après le Fonds monétaire international, la croissance devrait baisser. Elle devrait se situer autour de 2,9 % en 2023. Nous, en 2022, nous avons eu une croissance qui tourne autour de 5,6 %. En 2023, nous devrions avoir une croissance 6,5 %. (...) La croissance sera encore plus dynamique en 2023. Donc les perspectives sont favorables. Ces bonnes perspectives facilitent l'action du Comité de politique monétaire dans la lutte contre l'inflation. Parce que les perspectives sont bonnes, on peut mieux se concentrer sur la lutte contre l'inflation", a soutenu le Gouverneur de la BCEAO.





Makhtar C.