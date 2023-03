Qui est Bola Tinubu, le nouveau président du Nigéria ? - adakar.com

Qui est Bola Tinubu, le nouveau président du Nigéria ? Publié le jeudi 2 mars 2023

© Autre presse par DR

Qui est Bola Tinubu, le nouveau président du Nigéria ?

Bola Tinubu, 70 ans, a été déclaré vainqueur de l’élection la plus compétitive du Nigeria depuis la fin du régime militaire en 1999.



Largement reconnu pour avoir remodelé le centre commercial nigérian de Lagos, M. Tinubu a éliminé un parti d’opposition divisé et un candidat tiers soutenu par la jeunesse et devrait remplacer le président Muhammadu Buhari en mai, à moins que les allégations de manipulation de l’opposition ne conduisent à une nouvelle course.

