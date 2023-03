Qui est Bola Tinubu, le nouveau président du Nigéria ? - adakar.com

News Afrique Article Afrique Qui est Bola Tinubu, le nouveau président du Nigéria ? Publié le jeudi 2 mars 2023 | AGP

Bola Ahmed Tinubu

Libreville, le 1er mars 2023 (AGP)-Chauffeur de taxi puis comptable aux Etats-Unis, avant de devenir l’influent gouverneur de Lagos, le septuagénaire multimillionnaire a monté les échelons avant d’accéder à la présidence de la première économie africaine.



A 70 ans, l’ancien gouverneur de Lagos, surnommé « le parrain » à cause de son immense influence politique, accède à la plus haute marche du pouvoir. Pendant quatre ans, il aura la lourde tâche de redresser le pays plombé par une économie en berne et les violences de groupes armés.



Bola Tinubu succède à Muhammadu Buhari, 80 ans, qui se retire après deux mandats comme le veut la Constitution. Selon des sources médiatiques, de nombreuses accusations de corruption jalonnent toutefois la carrière du président déclaré vainqueur par la commission électorale nigériane. Elles rapportent aussi qu’il n’a jamais été condamné et les a toujours démenties. Que retenir du parcours du nouveau président du Nigéria ?



Il a été chauffeur de taxi aux Etats-Unis

