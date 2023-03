Affrontement au marché Sandaga : Le nombre manifestants arrêtés connu - adakar.com

Suite aux affrontements entre commerçants et la police au marché Sandaga le nombre de personnes en détention est connu. Remontés contre la mairie de Alioune Ndoye et le préfet de Dakar qui auraient ordonné la destruction de leurs cantines, ces commerçants ont organisé des manifestations en pleine ville. Car selon eux c’est tard dans la nuit que les policiers sur les ordres du préfet a détruit 49 cantines sans sommation. Selon le syndicaliste de l’Unacois section Sandaga la perte est estimée à plus de deux milliards de FCFA, rapporte RFM.



Ces commerçants peuvent être poursuivis pour les délit de trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée.