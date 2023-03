Décryptage – Réduction des militaires français en Afrique : Ce qui se cache derrière les fortes décisions de Macron ? - adakar.com

News Afrique Article Afrique Décryptage – Réduction des militaires français en Afrique : Ce qui se cache derrière les fortes décisions de Macron ? Publié le jeudi 2 mars 2023 | senenews.com

© Autre presse par DR

Emmanuel Macron et l’Afrique, saison 2 épisode 1

En conférence lundi dernier, avant sa tournée en Afrique, le président français Emmanuel Macron a annoncé que le nombre de militaires français présents en terre africaine va connaître une « diminution visible ». Le Chef de l’Etat français assurait en effet que « la transformation débutera dans les prochains mois avec une diminution visible de nos effectifs et une montée en puissance dans ces bases de nos partenaires africains ». Pour Emmanuel Macron « cette réorganisation n’a pas vocation à être un retrait ou un désengagement, mais elle se traduira en effet par (…) une africanisation, une mutualisation de ses grandes bases« .



« Vous aurez une réduction du nombre de nos militaires, qui s’accompagnera d’une montée en charge de leurs partenaires africains en fonction des besoins qui seront définis et précisés dans les prochaines semaines« , dit Macron qui précise que l’idée est que l’armée française agisse désormais en « second rideau ».



Le leader du Pastef, Ousmane Sonko a invité la France, lors de sa déclaration tenue vendredi 17 juin 2022, à s’abstenir de se mêler des affaires intérieures de l’Afrique et du Sénégal en particulier. « L’époque est révolue où il fallait placer ici un préfet tout puissant, l’armer, lui donner tous les moyens pour réprimer son peuple ; fermer les yeux sur tout ce qu’il fait dès lors qu’il satisfait à vos intérêts et notamment à ceux de vos entreprises et de vos multinationales. Cette époque est révolue. Pour votre bien et pour le notre nous vous demandons de rester en dehors de nos affaires intérieures« , sermonnait-il.



Interrogé par la rédaction de Senenews, Emmanuel Desfourneaux, analyste politique français, soutient qu’il n’y a aucun rapport de cause à effet entre les positions de l’opposant sénégalais et la décision de Macron. « Je pense que Macron n’écoute pas Sonko, argue-t-il. Seulement, la France, à travers le CFA et l’armée, est présentée comme un État piétinant la souveraineté des États. Macron veut tourner la page. Car pour lui l’essentiel ne se joue plus là. Le Mali et le Burkina Faso ont été décisifs dans la décision de Macron. On perd des parts de marché depuis des décennies. Macron, ce sont les parts de marché qui l’intéressent, il répond aux attentes des entreprises françaises. »



La France n’a jamais renoncé à l’Afrique

Selon notre interlocuteur, l’ancienne puissance coloniale n’a pas revu renié à ses ambitions en Afrique même si l’on assisté à un changement profond de paradigmes.



« Le deuxième mandat d’Emmanuel Macron sera placé sous le sceau de la renaissance française en Afrique. Le président français a très mal vécu son premier mandat par rapport aux relations en Afrique et notamment l’épisode du Mali, et tout récemment, avec l’épisode du Burkina Faso qui risque d’influencer la trajectoire de son second mandat », assure M. Desfourneaux. Ce fin observateur de la scène politique internationale est d’autant plus convaincu qu’il prend pour exemple le Mali, un voisin très proche du Sénégal en termes d’histoire et de géographie. « En vérité, le Mali a été très intéressant pour le premier mandat d’Emmanuel Macron, lequel a répondu avec une sorte de fermeté aux évènements. Un choix qui évidemment aura comme conséquences d’éloigner encore la France de l’Afrique », ajoute-t-il en évoquant la condescendance de Macron envers les présidents africains lors du sommet PAU.



Au lieu d’une renonciation, la France a ambitionné d’engranger plus d’espace géographique sur le continent africain pour des raisons stratégiques et économiques. Elle ne s’est guère limitée à son fameux pré carré constitué de la majorité des pays de l’Afrique de l’Ouest. « Je me rappelle avoir une fois eu un entretien avec David Martineau qui était à l’époque le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, avant qu’il ne devienne président. Il me disait dans quel pays africain on devrait aller. Ils ont bien tenté de faire, mais en réalité on est toujours amené vers finalement nos anciennes colonies pour x raisons : des raisons historiques, des raisons de réseaux et des raisons de facilité. Parce que dans les autres pays on n’est pas accueilli de la même manière. Mais ces facilités se sont évanouies ou ont commencé à s’évanouir. On le voit bien à travers le Mali et le Burkina Faso. Alors ce sont effectivement des Etats qui sont dans des situations sécuritaires difficiles », rappelle Emmanuel Desfourneaux.



Le bien-fondé des contestations de la France au Sénégal et en Côte d’Ivoire

C’est une situation qui saute aux yeux et qui mérité réflexion. Jadis omniprésente dans la prise de décision des Etats africains, la France perd aujourd’hui de son influence. Beaucoup d’éléments justifient cet état de fait et invitent à une introspection. « Même si elle reste évidemment le premier partenaire économique du Sénégal, on voit bien que la France est contestée notamment à travers les manifestations de mars 2021 », essaie de persuader notre expert. Pour lui, il n’y a pas à se leurrer, la France « est contestée partout. Elle avait été également contestée, il y a très longtemps, par les patriotes de Gbagbo en Côte d’Ivoire. Donc, en réalité, c’est un processus normal qui a lieu et la France s’est heurtée finalement à deux piliers de souveraineté que l’on empêchait, si tu veux, d’une certaine manière de pouvoir s’épanouir en Afrique ».



La décision de repenser les rapports entre la France et ses anciennes colonies ne nait pas ex nihilo. Elle est en grande partie imposée par la crise économique que traverse ce pays. En réduisant ses effectifs militaires en Afrique, Emmanuel Macron fait une pierre deux coups: un gain économique et un profit stratégique. « La monnaie c’est un moyen de souveraineté tout comme l’armée. Et sur ces deux leviers là, la France et du moins était très présente. Donc qu’est-ce que finalement le président Macron décide ? C’est simple, il procède à la réduction des effectifs, ce qui arrange d’ailleurs le budget de la France.

On le dit pas, mais cette décision c’est aussi une décision qui est imposée par la crise économique que traverse la FRANCE. Mais ça personne ne le dira, ajoute-t-il.



Une décision qui sauve encore une foi les intérêts de la France

Il ne faut pas s’y méprendre, même si Emmanuel Macron joue la carte de l’humilité, le thème majeur de son discours reste la préservation des intérêts de la France. Il y va avec beaucoup de tact tout de même pour ne pas donner l’air d’être influencé par ce qui se passe dans certains pays dirigés par des juntes. « Personne ne le dit mais Emmanuel Macron est très malin. D’une certaine manière, il s’en sert pour dire : « je vous ai compris » un peu comme le général de Gaulle, mais en réalité ça lui a été imposé par le Mali, par le Burkina Faso, mais aussi par la guerre en Ukraine« , argumente l’analyste politique.



Pour lui les évènements au Mali et en Ukraine ne sont pas étrangers à cette prise de décision qui annonce un vrai tournant dans la relation France-Afrique. « Il faut réduire les effectifs et concentrer aujourd’hui nos efforts en Europe parce qu’on est déjà sollicité on a envoyé évidemment des hommes là-bas en Roumanie et autres. Donc on ne peut pas être partout », raisonne-t-il sur les motifs géopolitiques et géostratégiques qui sous-tendent une telle mesure.



Le franc Cfa, les Russes, Wagner, les autres inquiétudes de Macron.

Malgré toute la campagne menée contre la présence de la France dans la gestion du franc Cfa, le président français n’a pas annoncé de fortes décisions là-dessus. Peut-être qu’il voudrait continuer de garder ce levier afin d’avoir une mainmise, qui n’est plus invisible, sur les politiques des Etats de l’Uemoa. « Sur le franc CFA, réagit notre interlocuteur, Macron n’est pas très clair même si on voit bien qu’ils ont une évolution à travers l’ECO. Ça veut dire qu’en réalité, Emmanuel Macron a été contraint de procéder à la réduction de l’armée française et qu’il n’avait pas le choix », contrairement à la monnaie où les pressions politiques n’ont encore fait rien bouger.



Macron qui retire ses troupes du Mali table sur un retour de bâton contre le groupe Wagner qui n’a pas bonne presse partout. Pour l’expert, le pari de Macron c’est de voir s’écrouler ladite entité après qu’elle aura révélé sa vraie face. « L’essentiel c’est de pouvoir exercer encore une forme d’influence. L’influence on peut l’exercer de manière différente » , affirme-t-il, convaincu que « cette influence commençait à s’estomper et [les] empêcher de faire face aux défis sécuritaires qui les dépassaient ».



Tout compte fait, la France se bouge pour ne pas perdre ses parts de marché en Afrique. Elle est consciente que les temps ont changé et qu’elle a besoin de revoir ses rapports avec l’Afrique si elle veut se relever et redorer son blason. « L‘Europe ne peut rien économiquement si elle n’a pas l’Afrique. Il faut bien analyser son discours qui semble marquer un tournant mais qui est en réalité une nouvelle stratégie visant à mieux défendre les intérêts de la France et de l’Europe pour ne pas perdre pied face à la Chine et à la Russie ».