Soldats tués au Mali : L’État du Sénégal prend des engagements - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Soldats tués au Mali : L’État du Sénégal prend des engagements Publié le jeudi 2 mars 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Soldats sénégalais tués au Mali : L’identité des morts et des blessés révélée

Tweet

Le ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba, a annoncé mercredi à Dakar que l’Etat a pris des mesures sociales fortes pour accompagner les familles des trois soldats tués dans le cadre des opérations de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

« L’Etat a déjà pris des mesures sociales fortes pour accompagner leurs familles dans le deuil et aussi de façon durable indépendamment de ce qui est prévu par les Nations unies », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de levée de corps des trois Jambars au camp Dial Diop de Dakar, siège de l’Etat major des armées sénégalaises.





Le ministre a également présenté les condoléances de la Nation aux familles de ces jeunes soldats partis à fleur de l’âge dans l’accomplissement de leur mission, ajoutant que « la nation leur sera éternellement reconnaissante ».



Cette annonce témoigne de l’engagement de l’Etat sénégalais envers ses militaires, ainsi que de sa reconnaissance envers leur sacrifice pour le maintien de la paix et de la stabilité dans la sous-région africaine. Le ministre a souligné l’importance de cet engagement, affirmant que le Sénégal est présent au Mali pour « contribuer au retour de la paix et de la stabilité » dans un pays frère « auquel tout nous lie, l’histoire, la géographie, la culture ».



Pour rappel, le Sénégal compte près de 2000 militaires déployés sur plusieurs théâtres, notamment en République centrafricaine, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Mali, où des pertes ont été enregistrées. Cette présence témoigne de l’engagement sans faille de l’Etat sénégalais en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région.