Tournées Economiques de Macky Sall: BOUGANE » C’EST POUR TROMPER NOS PARTENAIRES EXTÉRIEURS » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Tournées Economiques de Macky Sall: BOUGANE » C’EST POUR TROMPER NOS PARTENAIRES EXTÉRIEURS » Publié le jeudi 2 mars 2023 | Rewmi

© aDakar.com par PMD

Inauguration du pont de Marsassoum baptisé Famara Ibrahima Sagna

Sédhiou, le 1er mars 2023 - Le chef de l`État Macky Sall a procédé à l`inauguration du Pont de Marsassoum, baptisé Famara Ibrahima Sagna. Tweet

Le chef de l’Etat Macky Sall est en train de tromper les partenaires extérieurs du Sénégal, a déclaré, mardi, le leader du mouvement Geum Sa Bopp. Une déclaration en rapport avec la tournée économique du locataire du palais de Roume à Sédhiou.

Bougane Gueye Dany ne fait pas dans la dentelle pour caractériser la tournée économique de Macky Sall à Sédhiou. « Il (Ndlr : Macky Sall) veut faire croire qu’il est encore dans le cœur ; ce qui est faux. Ces pseudos militants ,payés et transportés c’est la pilule vendue à l’étranger pour faire passer son projet de troisième candidature…Ce qui ne passera pas« , a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien La Tribune.



Troisième mandat



L’Opposant d’ajouter : « Qu’il inaugure ce qu’il veut, qu’il tienne ses conseils des ministres décentralisés où il veut, qu’il paie et transporte des jeunes et des femmes, mais encore une fois; le président Macky Sall, actuellement minoritaire , ne peut pas prétendre à une troisième candidature« .



Pour rappel depuis Dimanche, le président Macky Sall se trouve dans la région de Sédhiou pour un conseil présidentiel sur le développement de la région.