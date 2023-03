Paix et Stabilité du Pays: Le « Saltigué » Mamadou Mbengue invite à un retour aux valeurs - adakar.com

Paix et Stabilité du Pays: Le « Saltigué » Mamadou Mbengue invite à un retour aux valeurs Publié le jeudi 2 mars 2023

En prélude de la 14e édition des journées de prières prévues du 1er au 4 mars à Yoff, le Saltigué Mamadou Mbengue a fait face à la presse pour se prononcer sur l’événement. Sous le thème « Paix et stabilité du Sénégal, retour aux valeurs », cette initiative de la collectivité léboue du Cap Vert a comme invité d’honneur le Grand Serigne de Dakar Monsieur Abdoulaye Makhtar Diop.

Ces journées de prières sont des moments importants pour la communauté léboue du Sénégal. Elles permettent de formuler des prières pour le pays mais également de communier les différentes communautés (lebou, serere etc.).



Une manière pour le Saltigué Mamadou Mbengue de cultiver la paix entre les différentes communautés mais aussi de ressourcer les populations sur la culture lébou. Il appelle à la paix, à la stabilité, à une meilleure cohésion mais surtout au retour des valeurs qui constituent un élément essentiel dans notre société. « Permettez-moi de saluer tout le monde.



Cette 14ème édition des journées de prières est une initiative de toute la communauté lebou. Conscient des difficultés, nous voulons apporter notre pierre à l’édifice en formulant des prières pour la stabilité du pays. Étant conscient de la culture lébou, nous allons faire le traditionnel culte pour accompagner ces prières. Ce qui sera un mélange entre la religion et la culture. En faisant cela, on peut espérer que Dieu acceptera nos prières pour un Sénégal de paix, un Sénégal stable », a-t-il soutenu.



Il a ainsi invité toutes les populations sans distinction de communauté à venir prendre part à ces journées importantes prévues du 1er au 4 mars à Yoff, et qui pourraient contribuer à solutionner les difficultés auxquelles le pays est confronté actuellement. Rappelons que le champion de lutte Yakhya Diop Yekini et la communauté sérère ont été choisis comme invités d’honneur de cette 14e édition de prière de la collectivité lébou du cap vert qui démarre aujourd’hui.



