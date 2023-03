Hausse prix des denrées: Les contrôleurs récoltent 4,6 millions de FCFA d’amendes chez les commerçants véreu - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Hausse prix des denrées: Les contrôleurs récoltent 4,6 millions de FCFA d’amendes chez les commerçants véreu Publié le jeudi 2 mars 2023 | Rewmi

© Autre presse par DR

Le marché dakarois

Tweet

Une nouvelle opération de coup de poing des services du Commerce. Face aux commerçants véreux qui continuent d’augmenter les prix des denrées à l’approche du mois de Ramadan, des produits ont été saisis et des amendes servies.

Au total, 205 commerçants ont été contrôlés d’où 90 d’entre eux ont été convoqués pour avoir enfreint à la réglementation sur les prix. 4, 6 millions de FCFA en amendes ont été distribuées.





Les contrôleurs de la direction du Commerce ont saisi 4,35 tonnes de sucre ; 5,2 tonnes de riz, 97 bouteilles de gaz de 6 kilos, 30 bouteilles de gaz de 9 kilos… Ces opérations de contrôle ont été effectuées, selon le journal Libération dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque le 27 février dernier.



Les contrôleurs de la direction du Commerce ont saisi 4,35 tonnes de sucre ; 5,2 tonnes de riz, 97 bouteilles de gaz de 6 kilos, 30 bouteilles de gaz de 9 kilos… Ces opérations de contrôle ont été effectuées, selon le journal Libération dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque le 27 février dernier. »