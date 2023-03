Un camion rempli de bétons tue un ado de 17 ans - adakar.com

Un camion rempli de bétons tue un ado de 17 ans
Publié le jeudi 2 mars 2023

Yoro Ndiaye, 35 ans, conduisait un camion mis en circulation depuis 1973. Poursuivi pour homicide involontaire, le chauffeur a heurté mortellement un jeune garçon de 17 ans qui circulait à moto aux Parcelles Assainies.

Fin tragique pour un jeune scootériste. Victime d’un terrible accident, l’adolescent de 17 ans a été percuté par un camion rempli de bétons. Chauffeur du poids lourd, Yoro Ndiaye a été traduit hier, à la barre du tribunal de Dakar statuant en matière de flagrants délits. Le prévenu a confié que la direction de son véhicule s’était arrachée alors qu’il était en pleine circulation. Il a fini sa course sur la victime qui a rendu l’âme sur le coup. Pour échapper au lynchage, Yoro Ndiaye s’était réfugié au commissariat des Parcelles Assainies.

Devant le prétoire, il a renseigné qu’il transportait du béton. Il ressort de la procédure que le camion est mis en circulation depuis 1973. « Est-ce que le camion a fait une visite technique ? », a demandé le juge. Confus, le prévenu a rétorqué que le camion était en règle. C’est juste la direction qui était défectueuse.

L’avocate de la société a sollicité la suspension du permis du prévenu pour une durée de deux ans. Pour la peine, elle s’est rapportée à la sagesse du tribunal. La défense assurée par Me Ousseynou Ngom a plaidé la clémence. Déclaré coupable d’homicide involontaire, Yoro Ndiaye a été condamné à six mois de prison assortis du sursis avec une amende de 56.000 francs. Son permis a été suspendu pour une durée de six mois.