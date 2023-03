Transports Confronté à des pannes techniques, Air Sénégal veut remplacer sa flotte d’Airbus A220 par des Embraer E195-E2 - adakar.com

Publié le mercredi 1 mars 2023

Cérémonie de réception de l`Airbus A220-300 de Air Sénégal

Dakar, le 29 décembre 2021 - La compagnie nationale Air Sénégal a réceptionné, ce mercredi 29 décembre, son premier avion Airbus A220-300 en présence du chef de l`État. L`avion de dernière génération a été baptisé “Niokolo Koba“ Tweet

En quête de rentabilité, la compagnie a réduit depuis peu sa fréquence sur plusieurs lignes jugées non performantes. Elle veut intensifier ses services sur celles à flux intenses, et ne compte pas laisser des problèmes techniques casser cette dynamique.



Après avoir rencontré des problèmes techniques avec ses Airbus A220, Air Sénégal a l’intention de remplacer sa flotte par des jets Embraer E195-E2.



Eric Iba Gueye, directeur commercial et marketing de la compagnie a confié lors d’un entretien avec le média italien Italia Vola, qu’elle a renoncé à un accord de location de 5 appareils A220-300, en raison des retards de livraison du premier lot de 2 appareils attendu depuis décembre 2022, alors qu’un autre de ses A220 est cloué au sol depuis novembre pour des pannes techniques.



Selon lui, les problèmes techniques récurrents avec les moteurs Pratt & Whitney 1500G intégrés dans ces types d’avions perturbent beaucoup les activités de la compagnie nationale sénégalaise. Airbus a reçu de nombreuses plaintes concernant des arrêts en vol et des décollages interrompus pour ses aéronefs équipés de ces moteurs.



Simpleflying, un média anglais spécialisé dans l’aviation, a rapporté dans plusieurs publications une série d’incidents impliquant ces types de moteurs. Le média informe entre autres que la compagnie IndiGo et un autre transporteur indien, Go First, ont annoncé cette semaine qu’ils cloueraient au sol près de 50 avions qui en sont équipés.



Toutefois, des experts de l’aviation ont fait savoir que les Embraer E195-E2 choisis comme alternative par les dirigeants de Air Sénégal sont équipés de moteurs Pratt & Whitney similaires, présentant pratiquement les mêmes défauts techniques.



En dehors de cela Air Sénégal, est aussi confronté à des difficultés financières qui obligent l’État à la renflouer régulièrement. La compagnie a réduit depuis peu sa fréquence sur plusieurs routes afin de maintenir son réseau.