Audiovisuel /Sénégal : la redevance TNT des chaînes privées revue à la baisse Publié le mercredi 1 mars 2023

Les autorités sénégalaises avaient fixé la redevance à payer par les chaînes privées présentes sur la plateforme TNT à environ 8088 $ mensuels. Finalement, le montant a été diminué à 4853 $ mais les éditeurs des chaînes réclament plus de temps avant de payer.



Au Sénégal, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse (CDEPS) a demandé 5 ans avant de commencer à payer les 4853 $ mensuels fixés par le gouvernement au titre de la nouvelle redevance pour la plateforme de télévision numérique terrestre. Les autorités avaient proposé une redevance de 8088 $ avant de la revoir à la baisse.



Malgré tout, le CDEPS pense qu’il faut plus de temps pour « régler un certain nombre de prérequis » avant que les chaînes privées ne soient astreintes au paiement de la redevance. « Nous sommes pour le paiement de cette somme, mais nous pensons que des prérequis doivent être réglés en amont », a tenté d’expliquer le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane, à la fin d'une rencontre tenue à la mi-février.



Du côté des autorités, on rappelle que ce montant est prévu pour être payé à partir du 1er mars. « A la date du premier mars, il sera acté que les éditeurs au Sénégal vont enfin s'acquitter des droits de diffusion parce que ce n'est pas gratuit. Nous avons des charges incompressibles par rapport au paiement de ces droits de diffusion », prévient Nafissatou Diouf, directrice de la télédiffusion du Sénégal.



Les éditeurs des télévisions concernées ont proposé le paiement d’une somme mensuelle de 2426 $ pendant 5 ans avant de passer au montant demandé par les autorités.



Servan Ahougnon