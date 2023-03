Sénégal, Bayern Munich : son absence au mondial, le PSG, Cristiano Ronaldo…Mané se livre avant le match retour contre paris ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sénégal, Bayern Munich : son absence au mondial, le PSG, Cristiano Ronaldo…Mané se livre avant le match retour contre paris ! Publié le mercredi 1 mars 2023 | onzemondial.com

© Autre presse par dr

Ballon d’Or: le Sénégalais Sadio Mané sur la deuxième marche du podium

Tweet

Sadio Mané, l'attaquant du Bayern Munich, est revenu sur son absence à la Coupe du monde et le huitième de finale de Ligue des champions contre le PSG.



Il sera l'une des forces en présence pour le Bayern Munich au match retour. Absent au Parc des Princes pour la première manche, Sadio Mané sera bien présent à l'Allianz Arena dans une semaine pour défier le PSG, lui qui est revenu ce week-end contre l'Union Berlin. Dans une interview pour Bild, l'international sénégalais a évoqué ses sensations et ce fameux match retour :



"Ça faisait longtemps, mais maintenant je me sens beaucoup mieux. Me tenir debout sur le terrain avec mes coéquipiers et avoir à nouveau le ballon à mes pieds me rend heureux. Le club s'est très bien occupé de moi. Le match aller contre le PSG était trop tôt pour moi, mais le match retour était toujours dans ma tête. Nous avons bien contrôlé le match aller. La victoire 1-0 à l'extérieur nous place dans une bonne situation, même si à Munich, nous devons être incroyablement prudents contre Paris. J'ai regardé le match à la télé avec mes amis. Je suis très nerveux et je fais beaucoup de commentaires quand je regarde les matchs à la télé. Mais j'avais confiance en mes coéquipiers. Même quand Kylian Mbappé est entré. C'est un grand joueur qui a eu une influence sur le jeu, mais nos défenseurs peuvent l'arrêter."