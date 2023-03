Sécurité : Au Sénégal, interrogations autour de formateurs étrangers au sein de la police nationale - adakar.com

Sécurité : Au Sénégal, interrogations autour de formateurs étrangers au sein de la police nationale Publié le mercredi 1 mars 2023

1256 policiers déjà enrôlés, Diome annonce le recrutement de 4000 nouveaux flics

Alors que le pays connaît des tensions politiques récurrentes, la gestion des manifestations reste très scrutée. Dans les rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS), la présence de personnes non sénégalaises interroge.



Le journal Enquête Plus revient sur les dernières manifestations qui ont secoué le pays après l’interpellation d’Ousmane Sonko, le 16 février dernier. Dans son article, le quotidien sénégalais note que, dans la gestion et le maintien de l’ordre, “la présence de personnel militaire étranger dans les rangs des Forces de défense et de sécurité (FDS)” n’est pas passée inaperçue.



Pour rappel, le leader du principal parti d’opposition, Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), et opposant notoire de Macky Sall, Ousmane Sonko, avait été conduit, manu militari, à son domicile par des agents de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) de la police nationale.