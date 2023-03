Édouard Mendy « exclu du présent ainsi que du futur » de Chelsea selon un grand journal anglais - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Édouard Mendy « exclu du présent ainsi que du futur » de Chelsea selon un grand journal anglais Publié le mercredi 1 mars 2023 | Senego

© Autre presse par Dr

Football/Chelsea : Édouard Mendy

Tweet

L’état de santé du gardien de but international sénégalais Édouard Mendy est un sujet de préoccupation pour ses fans et ses coéquipiers du club anglais Chelsea. Mendy a subi une intervention chirurgicale à un doigt en début de l’année et se trouve actuellement en phase de rééducation.





Édouard Mendy « exclu du présent ainsi que du futur » de Chelsea selon un grand journal anglais

Édouard Mendy « exclu du présent ainsi que du futur » de Chelsea selon un grand journal anglais

ParLA RÉDACTION28/02/2023 à 23:35

L’état de santé du gardien de but international sénégalais Édouard Mendy est un sujet de préoccupation pour ses fans et ses coéquipiers du club anglais Chelsea. Mendy a subi une intervention chirurgicale à un doigt en début de l’année et se trouve actuellement en phase de rééducation.





Selon les informations du Telegraph, Mendy ne semble pas pressé de retourner sur le terrain pour aider son équipe qui traverse actuellement une mauvaise passe avec aucune victoire sur les six derniers matchs de championnat. « Mendy n’est apparemment pas pressé de revenir d’une opération », écrit le journal, « alors qu’on s’attendait à ce que le portier de 30 ans s’entraîne au moins avec le groupe ».



Le club anglais a récemment diffusé un documentaire sur l’entraînement de ses gardiens de but, mais Mendy n’y était pas mentionné. Le Telegraph suggère que « sans une prolongation de son contrat, Édouard Mendy est exclu du présent ainsi que du futur ».



La prolongation du contrat de Mendy avec Chelsea est actuellement en suspens. Le gardien de but est sous contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2025, mais aurait refusé une offre de prolongation de contrat jugée insuffisante par rapport à ses performances. Cette situation pourrait profiter aux équipes telles que l’OGC Nice, l’AS Monaco et l’AC Milan, qui ont toutes exprimé leur intérêt pour le meilleur gardien de la saison 2021.



#Chelsea #ÉdouardMendy #Gardien