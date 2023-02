Urgent! Un actionnaire de la fintech Kopar Express, membre de Pastef arrêté - adakar.com

Urgent! Un actionnaire de la fintech Kopar Express, membre de Pastef arrêté Publié le mardi 28 fevrier 2023

Après l’arrestation de Hannibal Djim soupçonné sur ses possibles liens avec Kopar Express, la Sûreté urbaine avait ouvert une enquête contre la société et ses dirigeants pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. La source informe qu’un des actionnaires de Kopar Express a été arrêté et placé en garde à vue hier à la Sûreté urbaine. Seydou Ba, puisque c’est de lui dont il s’agit, détient 25 parts dans le capital de ladite société.



La longue liste des militants de Pastef ayant des démêlés avec la justice continue de s’allonger. Après Hannibal Djim, un autre patriote a été arrêté, hier, par la Sûreté urbaine (SU) dans le cadre de dans le même dossier.



Le mis en cause, Seydou Ba qui détient 25% de la fintech Kopar Express, a été placé en garde à vue après plusieurs convocations et auditions en présence de son avocat. Il est poursuivi pour complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.



Le parquet avait ouvert une information judiciaire contre Hannibal Djim, Kopar Express et X pour complot contre l’autorité de l’Etat, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves.