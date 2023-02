Aliou Cissé préfère Mbappé et Hakimi à Mané : la toile s’abat sur lui - adakar.com

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Sadio Mané a été classé 6e dans le classement de FIFA The Best (catégories meilleur joueur) derrière Lionel Messi sacré meilleur joueur de l’année 2022.

Jusque-là rien de particulier. Sauf qu’à l’issue de la cérémonie officielle, les différents votes des joueurs et sélectionneurs ont commencé à être dévoilés sur la toile, notamment sur Twitter.

Dans ce dépouillement en ligne, les choix du sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, ont beaucoup fait parler. Une polémique dont se serait bien passé El Tactico…

Le coach sénégalais qui a naturellement voté pour différentes catégories, a placé Sadio Mané en troisième positon derrière le marocain, Achraf Hakimi et le français, Kylian Mbappé. Un choix jugé « antipatriotique » par bon nombre d’internautes qui estiment que Cissé aurait dû voter pour son joueur et non moins compatriote, Sadio Mané. Des critiques d’autant plus nourris compte tenu de la comparaison qui a été faite avec le vote du capitaine des Lions et défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly, qui a placé Sadio Mané en première position suivi de Kylian Mbappé et Messi.