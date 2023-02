Marché Sandaga : affrontements entre commerçants et forces de l’ordre - adakar.com

Marché Sandaga : affrontements entre commerçants et forces de l'ordre Publié le mardi 28 fevrier 2023





La tension est montée à nouveau au marché Sandaga, au centre-ville de Dakar, près du centre commercial El Malick. Les commerçants déguerpis depuis le 18 février passé, ont manifesté leur colère dans les artères menant au marché Sandaga.



En effet, les commerçants dénoncent toujours la destruction de plus 49 de leurs cantines et les biens qui s’y trouvaient.



Ayant perdu lors de ce déguerpissement, des centaines de millions de FCFA, les commerçants sont descendus dans les rues pour faire face aux forces de l’ordre. Ils déplorent la situation qu’ils sont en train de subir et pointent du doigt le préfet et un promoteur privé (qui serait un commerçant) qui veulent mettre la main sur cet espace...