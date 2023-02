Conseil présidentiel de développement de Sédhiou/ Macky Sall: « Entre 2013 et 2022, plus de 290 milliards de francs CFA ont été injectés dans la région » - adakar.com

Conseil présidentiel de développement de Sédhiou/ Macky Sall: « Entre 2013 et 2022, plus de 290 milliards de francs CFA ont été injectés dans la région » Publié le mardi 28 fevrier 2023

© Présidence par PMD

Arrivée du président de la République à Sédhiou

Le chef de l’Etat Macky Sall a présidé ce matin le conseil présidentiel de développement de la région de Sédhiou dans le cadre de sa tournée économique qui a débuté ce lundi. Ce conseil présidentiel se tient jour pour jour, 8 ans après celui de 2015 qui avait permis de dégager un programme d’investissement de 200 milliards de francs CFA pour la prise en charge des priorités de la région en matière d’infrastructures, de désenclavement, de l’agriculture, des pêches, de l’élevage etc…



Le Président Macky Sall qui a réuni toutes les composantes de la région de Sédhiou ce mardi, s’est fait le plaisir de décliner le programme prévu pour la région tout en rappelant, les grandes réalisations qui ont été faites depuis le dernier conseil. Globalement sur la décennie 2013-2022, le président de la République Macky Sall rappelle que les investissements publics cumulés dans cette région du Pakao sont autour de 290 milliards de francs CFA.



D’ailleurs, il mentionne la construction du pont de Marsassoum qui d’un coup de plus de 20 milliards, contribue au dynamisme économique, de même que les autres investissements tels que la route nationale N4( RN4) en chantier, la boucle du Boudier pour un financement de plus de 38 milliards permettent aux populations d’avoir un meilleur accès aux services sociaux de base et marchands.



Le président de la République soulignera aussi, toujours dans le cadre des programmes d’investissements publics à Sédhiou, le plateau médical relevé. Dans les secteurs de l’éducation, de l’hydraulique et de l’aménagement urbain.



Les programmes de renforcement de l’équité social et territoriale ont également, d’après le chef de l’Etat, marqué leur empreinte dans le cadre du développement de la région de Sédhiou qui devra toutefois bénéficier d’autres actions pour une souveraineté dans des secteurs clés porteurs d’émergence.