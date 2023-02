Aïssata Tall Sall: « Il n’y a pas de 3ème mandat qui tienne, il n’y a que le 2ème quinquennat » - adakar.com

Aïssata Tall Sall: « Il n'y a pas de 3ème mandat qui tienne, il n'y a que le 2ème quinquennat » Publié le mardi 28 fevrier 2023

A l’instar de son homologue de la Justice, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur estime que le président Macky SALL en est à son premier quinquennat. Ce qui fait que, selon elle, il est légitime et légal pour le chef de l’APR de candidater pour un second quinquennat en 2024. A l’en croire, la nouvelle constitution qui a été votée en 2016 lors du référendum, lui permet bel et bien d’être candidat.



« Il n’y a pas de 3ème mandat qui tienne, il n’y a que le 2ème quinquennat. La Constitution qui l’avait élu en 2012 était celle que Abdoulaye WADE nous a laissé en partant. La nouvelle qui limite les mandats à deux va s’inaugurer à partir de son mandat de 2019. Donc il a fait ce premier mandat sous l’ère de cette nouvelle Constitution. Il a encore la possibilité juridique de faire les second mandat à partir de 2024. Voilà pourquoi ce que je dis est clair dans ma tête et je l’affirme parce que je suis juriste. Si Macky le veut, il est notre candidat. Nous attendons qu’il le confirme, je l’espère, je le souhaite, je prie pour qu’il le confirme », explique-t-elle.



Pour la présidente du mouvement ‘Oser l’avenir’, les militants sont déjà prêts et n’attendent que le feu vert du président de Benno Bokk Yakaar pour l’amener jusqu’à la victoire au soir du 25 février.