Azoura Fall a subi son deuxième retour de parquet Publié le mardi 28 fevrier 2023 | Senego

Assane Guèye un militant de Pastef, également connu sous le nom de Azoura Fall, a été arrêté le 13 février 2023 et placé sous mandat de dépôt par le juge du 8ème cabinet, en même temps que Bara Guèye, qui a été interpellé à Tambacounda par la Division spéciale de cybercriminalité (Dsc).



Leur arrestation fait suite à une enquête sur des activités criminelles présumées en ligne. Assane Guèye, également connu sous le nom d’Azoura Fall, a subi son deuxième retour de parquet ce 27 février, selon l’avocat Me Khouressi Thiam, qui a partagé cette information sur sa page Facebook.



Le retour de parquet est une étape importante dans le processus judiciaire, au cours de laquelle le parquet examine les preuves collectées contre les accusés et décide s’il y a suffisamment de preuves pour poursuivre le cas en justice. Dans ce cas particulier, le fait que Assane Guèye ait subi un deuxième retour de parquet suggère que les enquêteurs et les procureurs continuent de collecter des preuves pour étayer leur cause.



