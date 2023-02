La Randonnée pédestre s’internationalise à Dakar - adakar.com

La Randonnée pédestre s'internationalise à Dakar Publié le mardi 28 fevrier 2023

© aDakar.com par DF

Plus de 20 nationalités ont participé à la 7e édition de la randonnée pédestre du groupe IPG. Un évènement qui a eu lieu hier dimanche en présence du maire de Mermoz Sacré-Cœur Alioune Tall qui a salué les forts « moments de partage et de communion ».



Le président de la Fédération sénégalaise de Randonnée Pédestre Pape Saliou Sall, également président du groupe IPG a rendu hommage à la famille de la Randonnée. « Aujourd’hui, si on se retrouve avec cette déferlante, venant de partout du Sénégal mais aussi de nos pays voisins c’est parce que simplement la famille de la Randonnée a décidé de se réunir comme un seul homme pour relever le défis qui nous a été chargé », a-t-il laissé entendre au micro de Senego.



#MaireDeMermozSacréCoeur #PapeSaliouSall #RandonnéePédestre