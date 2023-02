Elections Présidentielles 2024 : Aissata Tall Sall valide le « 2e QUINQUENNAT » de Macky Sall - adakar.com

News Politique Article Politique Elections Présidentielles 2024 : Aissata Tall Sall valide le « 2e QUINQUENNAT » de Macky Sall Publié le lundi 27 fevrier 2023 | Rewmi

© Autre presse

Aissata Tall Sall, Député, maire de Podor

Le ministre de Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur soutient le « deuxième quinquennat » du président Macky Sall à la présidentielle de février 2024. Selon Aissata Tall Sall, il n’y a pas de troisième mandat qui tienne.

« Le Conseil constitutionnel a fini de régler cette histoire de troisième mandat. Il n’y a pas de troisième mandat qui tienne, il y a un deuxième quinquennat« , a-t-elle notamment déclaré dans un entretien accordé au journal L’Observateur. Le ministre rappelle que quand le président Macky Sall a voulu ramener le mandat de 7 à 5 ans, le Conseil constitutionnel lui a signifié qu’il ne pouvait pas le faire. Et d’ajouter que la Constitution qui l’avait élu était celle-là que Me Abdoulaye Wade avait laissée en partant.



Macky Sall a droit à un second mandat



Selon le ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, la nouvelle Constitution qui limite les mandats à deux, c’est celle-là qui va s’inaugurer à partir de son mandat de 2019. « Macky Sall a fait ce premier mandat sous l’ère de la cette nouvelle Constitution. Il a encore la possibilité juridique de faire un second mandat à partir de 2024« , a-t-elle fulminé.



« Maintenant, la femme politique a décidé que son candidat, c’est Macky Sall. Nous attendons qu’il le confirme. Je l’espère, le souhaite et je prie qu’il le confirme. Nous sommes déjà prêts et n’attendons que ce feu vert pour l’amener jusqu’à la victoire« , a-t-elle conclu à ce chapitre.