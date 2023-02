L’Afrique doit réduire ses émissions pour attirer les investissements - adakar.com

L'Afrique doit réduire ses émissions pour attirer les investissements Publié le lundi 27 fevrier 2023 | financialafrik.com

© Autre presse par dr

L’Afrique doit réduire ses émissions pour attirer les investissements

L’Institut pour le Développement et la Planification Economique (IDEP) de la CEA a organisé samedi 25 février un webinaire sous le thème : « Comment l’Afrique peut adopter une politique verte grâce à une stratégie d’énergie propre » dans le cadre des préparatifs de la 9ème session du Forum régional Afrique sur le Développement Durable, prévu à Niamey (Niger) du 28 février au 2 mars 2023.



L’urbanisation et la croissance démographique exercent une pression intense sur les infrastructures énergétiques africaines. La demande dépasse considérablement l’offre, entraînant des coupures d’électricité et limitant le développement économique des pays. Une situation qui pourrait s’aggraver davantage à l’heure où le nombre d’Africains vivant en zones urbaines continue d’augmenter, leurs effectifs étant prévus à 1,2 milliard d’ici 2050.



Face à la hausse de la demande et des prix du pétrole, à l’épuisement imminent des stocks mondiaux de pétrole et au changement climatique, la dépendance traditionnelle du continent vis-à-vis des énergies conventionnelles n’est plus une option viable. Cependant, la transition énergétique propre du continent n’est pas non plus sans défis.