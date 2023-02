Décès du musicien Ismaïla Touré du mythique “Touré Kunda“, à 73 ans - adakar.com

Ismael Touré du groupe “Touré Kunda“ est décédé

L'artiste compositeur sénégalais Ismaïla Touré du mythique groupe des "Touré Kunda" est décédé ce lundi à Paris (France) des suites d'une maladie, à l’âge de 73 ans, a appris l'APS d'Alassane Sarr, l'un de ses amis d'enfance.



Il souffrait de la maladie d'Alzheimer, a précisé Sarr, qui a fréquenté avec le défunt le même collège d'enseignement moyen à Ziguinchor.



Ismaïla avait été admis il y a huit mois dans une structure sanitaire parisienne, a ajouté Alassane Sarr.



Il formait, avec son frère Sixu, le duo de choc du "Touré Kunda", groupe mythique qui a contribué à la renommée de la musique sénégalaise et africaine en France dans les années 1970-1980.



Le "Touré Kunda" était également composé de leur aîné, Amadou, décédé d'une crise cardiaque sur scène, et qui a été remplacé ensuite par Ousmane Touré.



Les frères Touré, inspirés par le remarquable cosmopolitisme qui caractérise la Casamance, leur région d’origine, dans le sud du Sénégal, ont régné avec leur groupe pendant de longues années sur la Wold Music, à partir de Paris.



Ils ont ouvert la voie aux autres musiciens en brassant divers styles, mixant les sonorités africaines avec d'autres genres musicaux tels que l'afro-beat, le jazz, le reggae, le funk et même le rock et le pop.



En 2018, dix ans après la sortie de leur précédent album "Santhiaba", en référence à ce quartier de Ziguinchor (sud), leur fief, le "Touré Kunda" faisait son grand retour sur le devant de la scène avec un nouvel album intitulé "Lambi Golo".



Il y a eu, après la sortie de cet album, une tournée anniversaire célébrant les 40 ans des “Touré Kunda”, dont la popularité internationale a été consacrée par trois disques d'or.