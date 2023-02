Nécrologie: Décès de Ismael Touré du mythique groupe Touré Kunda - adakar.com

Nécrologie: Décès de Ismael Touré du mythique groupe Touré Kunda Publié le lundi 27 fevrier 2023 | seneweb.com

Ismael Touré du groupe “Touré Kunda“ est décédé

Terrible nouvelle ! Le chanteur Ismaël Touré du Groupe mythique du Touré Kunda a tiré sa révérence !



Selon la source de Seneweb, il est décédé ce lundi 27 février en France et sera enterré là-bas.



Seneweb présente ses sincères condoléances au monde de la musique, à sa famille ! TOURÉ KUNDA.



Rappelons que, Daby Touré, artisan cordonnier originaire du Mali s’installe à Ziguinchor en Casamance et fonde une grande famille. Les frères Touré, Amadou, Ismaïla, Sixu, Ousmane et Hamidou sont les descendants de ce patriarche.



Considéré comme des pionniers des musiques africaines en France à la fin des années 70, les frères Touré Kunda sont tout simplement un des groupes clés et essentiels de cette nouvelle France multiculturelle qui rayonne aujourd’hui bien au-delà de la musique : Le mythique groupe Touré Kunda était de retour, pour ses 40 ans de carrière, avec un nouvel album «Lambi Golo».