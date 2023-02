Bayern Munich: Sadio Mané apprécie son retour et souligne l’importance de leur performance - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Bayern Munich: Sadio Mané apprécie son retour et souligne l’importance de leur performance Publié le lundi 27 fevrier 2023 | Senego

© Autre presse par DR

Football: Sadio Mané signe au Bayern Munich pour trois ans

Tweet

Sadio Mané a fait son grand retour à la compétition. Absent pendant plusieurs mois à cause d’une grave blessure, le champion d’Afrique a repris l’entrainement collectif il y a seulement quelques jours. Julian Nagelsmann en bon manager l’a fait démarrer sur le banc avant de le jeter dans le bain à la 65′.



Sur le terrain, Mané a rappelé toutes ses qualités de percussion et la justesse de son jeu en remise. Après le match, il a réagi indiquant qu’il est « heureux d’être de retour et de partager le terrain avec ses coéquipiers! » L’attaquant vedette du Bayern Munich a aussi souligné l’importance de leur victoire du jour qui leur permet de redevenir leader du championnat.